Tokat'ta römorka çarpan otomobilde 1 kadın ölü

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde buğday yüklü traktörün römorkuna arkadan çarpan otomobildeki Zübeyde Göktaş (70) hayatını kaybetti.
D-100 kara yolu Karanlıkdere mevkisinde İbrahim Atan (65) yönetimindeki 06 CNB 528 plakalı traktörün buğday yüklü römorkuna, Zülfikar Göktaş (71) yönetimindeki KA GZ 3424 yabancı plakalı otomobil arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan sürücünün Zübeyde Göktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.