Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
TOKAT (AA) - Tokat'ın Zile ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Adem Sungur yönetimindeki 06 ADE 79 plakalı otomobil, Zile-Turhal kara yolu ilçe girişi yakınlarında Ruhi Çeltekligil idaresindeki 60 ZJ 485 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, Zeynep Sungur (33) hayatını kaybetti, sürücüler ile 1 yaşındaki Zehra Sungur yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zehra Sungur'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Zeynep Sungur'un cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.