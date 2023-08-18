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        Almus'ta yeni yapılan cami ibadete açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 15:26
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        Almus'ta yeni yapılan cami ibadete açıldı
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        TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde yeni yapılan Kuba Cami ibadete açıldı.

        Ötükent Mahallesinde hayırseverlerin yardımıyla yapımına 2022 de başlanan camide bugün ilk namaz kılındı.

        Cuma namazı öncesi yapılan açılış törenine Almus Kaymakam Vekili Kaya Çelik, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, İlçe Müftüsü Emin Kaplan ve ilçe protokolü katıldı.

        İlçe Müftüsü Emin Kaplan, "Almus Ötükent Mahallesi Kuba Camii nin resmi açılışını bugün itibarı ile gerçekleştirdik, hayır sahiplerine, vesile olanlara, destek olanlara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah, kıyamete kadar bu camilerimizde ibadet edebilmemizi nasip eylesin. Camimizin iç kısmı 200 kişinin aynı anda ibadet edebilmesine imkan sağlıyor. Alt katta bulunan çok amaçlı salon ve son cemaat yeri ile bu sayı 350 kişi kapasiteye ulaşıyor." dedi.

        Belediye Başkanı Bekir Özer ise Kuba Camisinin açılışına katılanlara teşekkür ederek yapılışı sürecine ilişkin bilgiler verdi.

        Ötükent Mahalle Muhtarı Sadık Bayrak da"Almus Kaymakamlığımız ve Belediye Başkanımız Bekir Özer önderliğinde başlamış olduğumuz camimizi şükürler olsun bugün ibadete açtık. Camimizin proje ve altyapı hizmetleri Belediyemizce karşılandı. Hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ile yaklaşık 6 milyon lira harcama ile camimizi bitirdik" diye konuştu.

        Cuma Namazı sonrasında cami açılışına gelen vatandaşlara yemek ikramı yapıldı.

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