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        Tokat'ta otomobil bariyere çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 16:26
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        Tokat'ta otomobil bariyere çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        TOKAT (AA) - Tokat'ta otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Niksar'dan Tokat istikametine seyreden Mesut Koç idaresindeki 58 ADL 590 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Bakışlı köyü mevkisinde bariyere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Nurcan Eraslan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Ağır yaralanan sürücü ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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