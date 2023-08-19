TOKAT (AA) - MHP Turhal olağan ilçe kongresi yapıldı.
Şeker fabrikası sinema salonunda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan seçimi yapıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.
Yapılan konuşmaların ardından oy verme işlemi gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Yusuf Bayın aday olmazken tek liste ile seçime giren Şenol Ayten Turhal İlçe Başkanı seçildi.
Kongreye MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat İl Başkanı Mustafa İpek ve üyeler katıldı.