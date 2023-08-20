Tokat'ta çıkan yangında 2 bin balya saman zarar gördü

TOKAT(AA) - Tokat’ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında, 2 bin saman balyası zarar gördü.
Kelkit Mahallesi Cemil Meriç Caddesi'nde bulunan Ahmet Tiryaki’ye ait çiftlikte saman balyalarının bulunduğu kısımda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.
Yangın sonucu hayvan yemi olarak hazırlanan mısır sapları ve 2 bin saman balyası kullanılamaz hale geldi.