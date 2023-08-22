Zile Belediyesi güneşten hem elektriğini sağlıyor hem gelir elde ediyor

TOKAT (AA) - Tokat'ın Zile ilçesinde belediye, kurduğu güneş enerjisi santrali (GES) ile hem elektrik ihtiyacını karşılıyor hem gelir elde ediyor.

Zile Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 22 milyon lirası öz kaynak, 38 milyon lirası kredi olmak üzere toplam 60 milyon lira maliyetle kurulumu tamamlanan GES hizmete alındı.

Santral, sağlayacağı 1,5 milyon liralık aylık gelirle yaklaşık 3 yıl gibi kısa bir sürede kendini amorti edecek.

Bu yatırımla elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan belediye, ihtiyaç fazlasını da satarak gelir elde etmek için Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ ile sözleşme imzaladı.

Belediye Başkanı Şükrü Sargın, GES yatırımıyla belediyenin elektrik ihtiyacını karşılayarak önemli tutardaki harcama giderlerinden tasarruf etmeye başladıklarını belirterek, "Ürettiğimiz elektriğin fazlasını da satarak gelir elde eden bir belediye inşa ettik. Üç megavat gücü ile bölgenin en büyük GES projesidir. Artık kullandığımız elektriği kendimiz üretecek hem tasarruf sağlayacak hem de elektrik satarak belediyemize önemli tutarda gelir sağlayacağız. Bu gelirlerle belediyemizi borç yükü altına sokmadan başka hizmetleri de gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yatırımla doğayı da koruduklarını vurgulayan Sargın, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz bu proje ile üretilen elektriğin yanında, son iki ayda 1369 ton karbon salınımı engellenirken, 565,91 ton standart kömürden tasarruf ve 76 bin 255 ağacın doğada kalması sağlandı. Bu anlamda Zile'ye kazandırdığımız GES aynı zamanda çevreci bir projedir. Projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen personelimize de teşekkür ederim."