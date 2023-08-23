Turhal'da "Millet Bahçesi" açılışı yapıldı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde 35 bin metrekare alanda yapımı tamamlanan Kocakavak Millet Bahçesi törenle açıldı.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, törende yaptığı konuşmada, yaklaşık 3 yıllık çalışma sonucunda millet bahçesini tamamladıklarını söyledi.

Bekler, "Bugün burada Turhal'ımızın kalbi olarak adlandırabileceğimiz bir lokasyonda, geçmiş kuşaklardan devraldığımız, adeta şehrimizin yaşayan hafızası olan, taşıdığı anıtsal değer ve içerisinde barındırdığı peyzaj dokusuyla, bölgemiz ve ülkemizin nadir millet bahçelerinden olacağına inandığımız Kocakavak Millet Bahçemizin açılışı için toplandık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirmesiyle Türkiye'nin dört bir tarafında yapımına başlanan millet bahçelerinden birini de biz Turhal Belediyesi olarak hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek millet bahçesinin açılışı yapıldı.

Törene Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Turhal Kaymakamı Ali Gökay, il ve ilçe protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Osmangazi Mahallesi'ndeki Kocakavak Millet Bahçesi'nde çocuk oyun grupları, çocuklar için trafik eğitim pisti, 25 kameriye, mescit, puf ve minder oturma alanları ile tuvaletler bulunuyor.