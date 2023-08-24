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        Vali Hatipoğlu'nun eşi Ayfer Hatipoğlu, Tokatlı kadınlarla salça yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 17:02 Güncelleme: 24.08.2023 - 17:15
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        Vali Hatipoğlu'nun eşi Ayfer Hatipoğlu, Tokatlı kadınlarla salça yaptı
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        TOKAT (AA) - Vali Numan Hatipoğlu'nun eşi Ayfer Hatipoğlu, kadınlarla birlikte kazan başına geçerek salça yaptı.

        Tokat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ağustos ayının sonlarına yaklaşırken kentte organik kışlık ürün hazırlıkları da başladı.

        Vali Numan Hatipoğlu'nun eşi Ayfer Hatipoğlu, Tokatlı kadınlarla birlikte Tokat'ın meşhur ve lezzetli domateslerinden salça yaptı.

        Turhal'da girişimci kadınlarla bir araya gelerek başına Tokat yazması bağlayan Ayfer Hatipoğlu, önce domates ezdi sonra yakılan odun ateşinde salça kazanının başına geçti, salça kaynattı.

        Ayfer Hatipoğlu, Tokat'ın meşhur sofralık domatesinin Türkiye'de ilk 5 içinde olduğunu belirterek, "Tokat domatesi lezzetiyle eşsiz bir tada sahip. O anlamda da bu tadı salçayla birleştirmek istedik. Kadınlarımızın da el emeği göz nuru yaptıkları çalışmayla birlikte bugün bir araya geldik. Hem sosyalleştik hem de mutfağımıza bir katkı sunduk. Emeği geçen tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Salça yapım programına, Turhal Kaymakamı Ali Gökay'ın eşi Sümeyye Gökay, Belediye Başkanı İlker Bekler'in eşi Ülkü Bekler, İl Jandarma Komutanı Bahri Bostancı'nın eşi Sema Bostancı, OKA Tokat İl Koordinatörü Mehlika Dicle ve kadın kooperatifi üyesi kadınlar katıldı.

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