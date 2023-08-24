Almus Belediyesi temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde, çöp konteynerleri ve toplama alanları düzenli aralıklarla yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Almus Belediyesi, Tokat Belediyesi filosundan getirilen çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracıyla ilçede bulunan 140 çöp konteynerinin ve çöp toplama alanlarının temizlenmesi için çalışmalara başladı.

Yıkama ve dezenfekte işleminin 5 gün süreceği bildirildi.

Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, "Öncelikle bize bu yıkama aracını gönderen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na teşekkür ediyorum. Belediye olarak bizim böyle bir aracımız yoktu. Daha evvel biz konteyner yıkama işini çöp topladığımız alan insan gücü ile yapıyorduk. Bizim yaptığımız vahşi yıkama oluyordu ve ciddi su israfı gerçekleşiyordu. Bu araç ilçemizde il defa geldi. Bu sayede çevreye herhangi bir rahatsızlık vermeden konteynerleri bulunduğu yerde hijyenik bir şekilde temizleme ve dezenfekte işlemini yapıyoruz. İlçemiz bir turizm beldesi olduğu için temizliğe azami ölçüde özen gösteriyoruz. Öte yandan bu sene sinekle mücadeleye de çok önem verdik. Günde iki kez sabah ve akşam sürekli olarak ilaçlama yapıyoruz” dedi.