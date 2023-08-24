Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Almus Belediyesi temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 18:23 Güncelleme: 24.08.2023 - 18:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almus Belediyesi temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde, çöp konteynerleri ve toplama alanları düzenli aralıklarla yıkanarak dezenfekte ediliyor.

        Almus Belediyesi, Tokat Belediyesi filosundan getirilen çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracıyla ilçede bulunan 140 çöp konteynerinin ve çöp toplama alanlarının temizlenmesi için çalışmalara başladı.

        Yıkama ve dezenfekte işleminin 5 gün süreceği bildirildi.

        Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, "Öncelikle bize bu yıkama aracını gönderen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na teşekkür ediyorum. Belediye olarak bizim böyle bir aracımız yoktu. Daha evvel biz konteyner yıkama işini çöp topladığımız alan insan gücü ile yapıyorduk. Bizim yaptığımız vahşi yıkama oluyordu ve ciddi su israfı gerçekleşiyordu. Bu araç ilçemizde il defa geldi. Bu sayede çevreye herhangi bir rahatsızlık vermeden konteynerleri bulunduğu yerde hijyenik bir şekilde temizleme ve dezenfekte işlemini yapıyoruz. İlçemiz bir turizm beldesi olduğu için temizliğe azami ölçüde özen gösteriyoruz. Öte yandan bu sene sinekle mücadeleye de çok önem verdik. Günde iki kez sabah ve akşam sürekli olarak ilaçlama yapıyoruz” dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ağustosun son haftası da çok sıcak!
        Ağustosun son haftası da çok sıcak!
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Kural değişmedi yine davalık
        Kural değişmedi yine davalık
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        Baran 14 yaşındaydı! Büyük acı!
        Baran 14 yaşındaydı! Büyük acı!
        Vize çıkmadı, yıldızlaştı!
        Vize çıkmadı, yıldızlaştı!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Çevresi toprakla kaplıydı... Gün yüzüne çıktı!
        Çevresi toprakla kaplıydı... Gün yüzüne çıktı!
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında

        Benzer Haberler

        Vali Hatipoğlu'nun eşi Ayfer Hatipoğlu, Tokatlı kadınlarla salça yaptı
        Vali Hatipoğlu'nun eşi Ayfer Hatipoğlu, Tokatlı kadınlarla salça yaptı
        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Niksar'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Niksar'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Turhal'da "Millet Bahçesi" açılışı yapıldı
        Turhal'da "Millet Bahçesi" açılışı yapıldı
        Tokat'ta çıkan anız yangını söndürüldü
        Tokat'ta çıkan anız yangını söndürüldü
        Tokat'ta arazide çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
        Tokat'ta arazide çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü