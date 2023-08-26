Tokat'ta düğünde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Karayaka beldesinde dün gece bir düğünde karşılaşan ve daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen Orhan Mert K. ile Yusuf Çavdar tartışıp birbirlerine silahla ateş etti.

Silahlı kavgada Çavdar olay yerinde hayatını kaybetti, Orhan Mert K. ile düğüne katılan Mustafa Anıl Y. ve Aziz Atıl Y. yaralandı.

Erbaa Devlet Hastanesindeki tedavileri tamamlanan 3 yaralı ile düğün sahibi oldukları ve delilleri karartmaya çalıştıkları öne sürülen Yavuz Ş, Abdulsamet Ş. ve Fatih K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarma ve emniyetteki işlemleri sürüyor.