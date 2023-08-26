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        CHP Turhal ilçe kongresi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 17:56 Güncelleme: 26.08.2023 - 17:56
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        CHP Turhal ilçe kongresi yapıldı
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        TOKAT (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Turhal ilçe olağan kongresi yapıldı.

        Şeker fabrikası sinema salonunda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan seçimi yapıldı.

        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı okundu.

        Yapılan konuşmaların ardından oy verme işlemi gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Hasan Yücel Resuloğlu ve Rutkay Antay kongrede liste sundu.

        Kongre sonunda Resuloğlu 133, Antay 132 oy aldı. Mevcut Başkan Hasan Yücel Resuloğlu 1 oy farkla tekrar ilçe başkanı seçildi.

        Kongreye CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İl Başkanı Murat Yazıcı ve üyeler katıldı.

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