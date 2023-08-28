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        Müşterilerine güvenen çiftçi tezgahtaki ürünlerini "kendiniz alın" notuyla satışa sunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 12:48 Güncelleme: 28.08.2023 - 12:48
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        Müşterilerine güvenen çiftçi tezgahtaki ürünlerini "kendiniz alın" notuyla satışa sunuyor
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        TOKAT (AA) - Tokat'ın Gaziosmanpaşa köyünde bir çiftçi tarlasından topladığı ürünleri yol kenarındaki tezgahta farklı bir yöntemle satışa sundu.

        Tokat-Almus kara yolu Gaziosmanpaşa köyü mevkisinde yol kenarındaki tezgahı gören sürücüler, kavun ya da domates için durduklarında "kendiniz alın" notuyla karşılaşıyor.

        Ürünlerin üzerine fiyatlarını yazan çiftçi, güvendiği müşterileri için tezgahın kenarına da içine para koymaları için kavanoz bıraktı.

        Yoldan geçen müşterilerin ise aldıkları ürünlerin ücretlerini kavanoza bırakıp, gerekiyorsa para üstünü alıp yollarına devam ettiği görüldü.

        Vatandaşlara güvenerek ürünlerini tezgaha bırakan çiftçinin ürünlerine yoldan geçen kişiler ilgi gösteriyor.

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