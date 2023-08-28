Tokat'a TKDK destekleri

TOKAT (AA) - Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "IPARD II Programı 13. Başvuru Çağrı İlanı"a çıkan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) bugüne kadar Tokat’ta 1262 projeye 505,7 milyon lira hibe desteği sağladığını bildirdi.

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Hatipoğlu, TKDK İl Koordinatörü Fevzi Çiçek’i kabul ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yatırımcıları ve vatandaşları destekleri takip etmeye TKDK İl Koordinatörlüğüne davet eden Vali Hatipoğlu, "Yüzde 75'i Avrupa Birliği, yüzde 25'i ulusal kaynaktan oluşan 20 milyon avroluk, yaklaşık 600 milyon liralık bütçeye sahip bu başvuru çağrı ilanı ile hayvancılık yatırımlarına 8 milyon avro, işleme ve pazarlama yatırımlarına 12 milyon avro bütçe tahsis edilmiştir. Üretici örgütleri ve üretici örgütünün hakim ortak olduğu tüzel kişiliklere, yatırımcının 40 yaş altında ve yatırımın dağlık alanlarda yapılıyor olmasına göre değişmekle birlikte hayvancılık yatırımlarında yüzde 60-80, işleme ve pazarlama sektörü yatırımlarında da yüzde 50-60 arasında hibe verilecektir. Bu çağrı kapsamında yalnızca makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteği verilecek olup yatırımlardaki tüm harcamalar KDV ve diğer vergilerden muaf olacaktır." ifadelerini kullandı.

Tokat’ta ilk hibe ödemesinin 2012 yılında yapıldığına işaret eden Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Tokat’ta ilk hibe ödemesinin yapıldığı 2012 yılından günümüze kadar ahır, ağıl, sağım hane, gübre ve silaj çukuru, makine garajı, yem deposu, yeme içme ve konaklama tesisleri, soğuk hava deposu, sera, işletme binaları, çevre düzenlemesi, yenilenebilir enerji kapsamında GES santralleri gibi inşaat işleriyle birlikte pulluk, mibzer, römork, balya makinesi, silaj makinesi, buzağı kulübeleri, sağım sistemi, soğutucu donanımlı araçlar, kovan, bal sağım makineleri, karavan, güvenlik sistemleri, iklimlendirme sistemi, bilgisayar gibi birçok makine-ekipman alımını içeren 1262 projeye destek sağlanmıştır. 870 milyon lirayı aşan yatırım tutarına sahip bu projelere 505 milyon lira hibe desteği sağlanmıştır. Devletimizin IPARD programı aracılığıyla sağladığı desteklerle hizmet veren bu yatırımlar ilimiz ekonomisine, istihdama ve üretime katkı sağlamaya devam etmektedir."

On üçüncü çağrı takvimi, destek ve yatırım süresi hakkında da bilgi veren Vali Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Hayvancılık yatırımlarına yönelik başvurular 4 Eylül 2023 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 28 Eylül'de sona erecektir. İşleme ve pazarlama sektörüne yönelik başvurular 18 Eylül 2023 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacak ve başvuruların son teslim tarihi 12 Ekim 2023' tür. Her iki sektör için de son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 13. Başvuru Çağrı İlanı çerçevesinde, içinde araç desteği de olan yalnızca makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir. İlgili çağrı kapsamında yatırım süreleri en fazla 7 ay olarak planlanmalıdır."