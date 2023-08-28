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        Tokat'taki silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 17:37 Güncelleme: 28.08.2023 - 17:46
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        Tokat'taki silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı
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        TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Karayaka beldesinde bir düğünde yaşanan kavgayla ilgili jandarma tarafından gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi.

        Y.Ş, A.Ş, F.K, M.A.Y. ve A.A.Y. ifadelerinin alınması sonrasında savcılık tarafından serbest bırakıldı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan H.G.V. ve M.S. ile olayda yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan cinayet zanlısı Orhan Mert K. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

        Jandarma eşliğinde adliyeye getirilen Orhan Mert K'ye çelik yelek ve balistik başlık kılıfı giydirildiği görüldü.

        H.G.V. ve M.S. savcılıkça serbest bırakıldı, Orhan Mert K. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Karayaka beldesinde 26 Ağustos'ta Abdulsamet Şenocak'ın düğün merasimine giden ve aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen Orhan Mert K. ile Yusuf Çavdar tartışıp birbirlerine ateş etmiş, silahlı kavgada Çavdar hayatını kaybederken Orhan Mert K, M.A.Y. ve A.A.Y. yaralanmıştı.

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