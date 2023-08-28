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        Tokat'ta arızalanan otomobile seyir halindeki otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 23:30 Güncelleme: 28.08.2023 - 23:33
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        Tokat'ta arızalanan otomobile seyir halindeki otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
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        TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde arıza nedeniyle yol kenarında duran otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        D-100 Karayolunda seyreden Seçkin Bıyık (38) idaresindeki 60 KR 672 plakalı otomobil, Evyaba köyü mevkisinde arızalandı. Sürücünün aracını yol kenarına park ettiği sırada aynı yönde ilerleyen Ali Keskin (42) yönetimindeki 05 HL 552 plakalı otomobil arkadan çarptı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüleri ile arızalı otomobilde bulunan Hüseyin Kaan Kazındır (14) yaralandı.

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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