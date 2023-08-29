Almus Barajı Gölü'nde boyu 2 metreyi bulan yayın balığı yakalandı
Tokat'ın Almus ilçesindeki baraj gölünde yakalanan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yayın balığı, kilosu 60 liradan satışa sunuldu.
TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesindeki baraj gölünde yakalanan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yayın balığı, kilosu 60 liradan satışa sunuldu.
İlçede balıkçılık yapan Hakan ve Fatih Arslan kardeşlerin Almus Barajı Gölü'ne bıraktıkları ağa büyük bir yayın balığı takıldı.
İki balıkçı, yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 70 kilogram ağırlığındaki balığı güçlükle sudan çekebildi.
Hakan Arslan, kendileri için kısmetli bir av olduğunu ifade ederek, yayın balığını kilogramı 60 liradan satışa sunduklarını söyledi.