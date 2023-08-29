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        Almus Barajı Gölü'nde boyu 2 metreyi bulan yayın balığı yakalandı

        Tokat'ın Almus ilçesindeki baraj gölünde yakalanan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yayın balığı, kilosu 60 liradan satışa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 13:17 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:05
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        Almus Barajı Gölü'nde boyu 2 metreyi bulan yayın balığı yakalandı
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        TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesindeki baraj gölünde yakalanan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yayın balığı, kilosu 60 liradan satışa sunuldu.

        İlçede balıkçılık yapan Hakan ve Fatih Arslan kardeşlerin Almus Barajı Gölü'ne bıraktıkları ağa büyük bir yayın balığı takıldı.

        İki balıkçı, yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 70 kilogram ağırlığındaki balığı güçlükle sudan çekebildi.

        Hakan Arslan, kendileri için kısmetli bir av olduğunu ifade ederek, yayın balığını kilogramı 60 liradan satışa sunduklarını söyledi.

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