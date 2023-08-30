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        Tokat'ta sezonun ilk bal hasadını Vali Numan Hatipoğlu ve milletvekilleri yaptı

        Tokat'ta sezonun ilk bal hasadı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 11:53 Güncelleme: 30.08.2023 - 12:17
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        Tokat'ta sezonun ilk bal hasadını Vali Numan Hatipoğlu ve milletvekilleri yaptı
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        TOKAT (AA) - Tokat'ta sezonun ilk bal hasadı yapıldı.

        Tokat Arı Yetiştiricileri Birliği öncülüğünde Organize Sanayi Bölgesi'nde bal hasadı şenliği düzenlendi.

        Şenliğe katılan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ile AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, arıcılık kıyafetleri giyerek kovanlardan bal hasadı yaptı.

        Vali Hatipoğlu, arıcılara bereketli bir hasat dönemi diledi.

        Şenlikte yapılan bilgilendirmede, Tokat yaylalarının yıllık yaklaşık 250 bin arılı kovanı barındırma kapasitesine sahip olduğu, il genelinde ise arıcılıkla ilgili 845 işletme olduğu, kentte 51 bin kovanda yıllık 510 ton bal üretimi yapıldığı, il dışından göçer olarak gelen 559 işletme ve 155 bin koloninin il sınırlarında konaklamasına izin verildiği aktarıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Valilik ve Tokat Arı Yetiştiricileri Birliği ile ortaklaşa yürütülen arıcılık faaliyetlerinde son 6 yılda, bal paketleme tesisi, 4 bin 800 adet polen tuzaklı kovan dağıtımı, Tokat arısı ekotipi, ana arı üretim merkezi kurulması, petek döküm ve sıkma ünitesi kurulumu, varroa zararlısı ile toplu mücadele için ilaç alımı, her köye bir arılık temini, ana arı dağıtımı, kavanoz yıkama ve kapak kapatma ünitesi kurulması, organik arıcılık projesi ve arı yemi alımı gibi toplam 11 projeye 5,5 milyon lira destek sağlandı.

        Hasat edilen ballar program sonrasında katılımcılara ikram edildi.

        Düzenlenen hasat şenliğine sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, arı yetiştiricileri ve vatandaşlar katıldı.

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