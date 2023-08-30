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        Tokat'ta uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 19:02 Güncelleme: 30.08.2023 - 19:23
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        Tokat'ta uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
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        TOKAT(AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

        Tokat Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde Erbaa'da bir araç durduruldu.

        Araç içerisindeki 2 şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 11 adet alüminyum folyoya sarılı satışa hazır 32,36 gram eroin ile 10 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

        Diğer bir operasyonda ise şüpheli bir araç durduruldu. Araçta bulunan 3 kişinin üzerinde ve araçta yapılan aramada 99 sentetik ecza hapı ve yarısı içilmiş sarılı esrar bulundu. Şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.

        Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 5 zanlı hakim karşısına çıkarıldı. Şüphelilerden Hasan S. ve Mustafa K. tutuklanırken diğer 3 kişi serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin adliye girişi sırasında yakınları olayı görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

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