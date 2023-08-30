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        Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 22:23 Güncelleme: 30.08.2023 - 22:23
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        Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi
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        TOKAT (AA) – Tokat’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

        Tokat Valiliği koordinesinde Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla yapılan fener alayı saat 20.30 da Gaziosmanpaşa Stadyumu önünden başladı.

        Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda ellerinde meşaleler ve Türk Bayrakları ile yürüyen vatandaşlara eşlik eden motosikletli sürücüler etkinlikte renkli görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş sonrasında vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

        Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitler için gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik etti.

        Etkinliğe AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve sporcular ile vatandaşlar katıldı.

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