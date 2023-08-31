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        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu Çorum'da şehit Çalgay'ın ailesini ziyaret etti

        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Tokatlı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın, Çorum'daki ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 17:14 Güncelleme: 31.08.2023 - 18:11
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        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu Çorum'da şehit Çalgay'ın ailesini ziyaret etti
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        TOKAT (AA) - Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Tokatlı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın, Çorum'daki ailesini ziyaret etti.

        Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Hatipoğlu'nun, Çorum Valisi Zülkif Dağlı ile birlikte şehidin Çorum'da yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini ilettiği belirtildi.

        Açıklamada, Tokat nüfusuna kayıtlı şehit Çalgay'ın 29 Ağustos 2023 Salı günü, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olduğu, ailenin isteği üzere tören ve defin işlemlerinin 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü Çorum'da gerçekleştirildiği aktarıldı.

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