Polisin takibe aldığı şüpheliler, uyuşturucuyu tır dorsesine sakladı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, polisin şüphe üzerine takibe aldığı otomobildeki 4 kişinin, üzerlerinde bulunan uyuşturucuyu girdikleri akaryakıt istasyonunda park halindeki tırın dorsesine saklamaları, güvenlik kamerasına yansıdı.
TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde, polisin şüphe üzerine takibe aldığı otomobildeki 4 kişinin, üzerlerinde bulunan uyuşturucuyu girdikleri akaryakıt istasyonunda park halindeki tırın dorsesine saklamaları, güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri D-100 kara yolu üzerinde, plakasının üzerindeki harflerin bantla değiştirildiğini fark ettikleri, içinde 4 kişinin bulunduğu 34 JUJ 35 plakalı otomobili takibe aldı.
Kaçamayacaklarını anlayınca yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna giren şüpheliler, üzerlerindeki uyuşturucuyu park halindeki bir tırın dorsesine sakladı, plakadaki bandı söktü.
Şüpheliler daha sonra yakalanırken, emniyet ekiplerinin yaptığı aramada, tırın dorsesinde 1,97 gram skunk ele geçirildi.
E.C, M.C, A.K. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin uyuşturucuyu tırın dorsesine saklama anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.