Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu projelerini anlattı

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, görev yaptığı süre içinde hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

Eroğlu, düzenlediği basın toplantısında, 2014-2023 yılları arasında tamamlanan projelerle birlikte, devam etmekte olan projeler ve hayata geçirilecek yeni projelerle ilgili bilgi verdi.

Meydan projesinden, kapalı pazar yerine, çamurdan elektrik üretim tesisinden şehir müzesine ve Sulusokak Tarihi Kent Meydanı'na kadar hayata geçen projelerle ilgili hatırlatmalar yapan Başkan Eroğlu, en önemsediği projelerden birisinin Kanal Tokat Projesi olduğunu söyledi. Kanal Tokat’ın, Tokatlılar için önemli bir yaşam alanı ve dinlenme yeri olduğunu dile getiren Başkan Eroğlu, Yeşilırmak Nehri’nde 'Osmanlı Kancabaşı Kayıkları’nın yüzmeye başladığını, aynı zamanda kurulan sosyal tesislerle de bölgenin cazibe merkezi haline geldiğini dile getirdi.

Sokak Sağlıklaştırma Projelerinden de bahseden Başkan Eroğlu, Bey Sokağı ve Halit Sokağı gibi tarihi öneme sahip sokakların yanı sora, il genelinde 10 sokakta sağlıklaştırma çalışmasının tamamlandığını aktardı.

Eroğlu, 2029 yılı sonunda kadar 9 mahallede toplam 3 bin konutun kentsel dönüşüm kapsamında dönüştürüleceğini duyurdu. Evi olmayan ve dar gelirli aileler için de 500’er adetten oluşan 2 ayrı etapta toplam bin sosyal konut inşa edileceğini aktaran Eroğlu, her yıl 100’ü genç, 100’ü kadın olmak üzere, toplamda bin yeni girişimciye kişi başı 100 bin lira hibe desteği sağlayacaklarını söyledi.

Başkan Eroğlu, "Birkaç ay içerisinde, icra anlamında birinci ihalesini başlatıyoruz. Dönüşüm için 72 tane dairenin temelini de önümüzdeki birkaç ay içerisinde hep birlikte atacağız. Şu anda bütün hazırlıklarımız tamamlandı. Sadece şu an inşaat tarihleri ile ilgili planlamayı da arkadaşlarımız yapıyor. Allah’tan bir mani keder olmaz ise bu yıl 72 tane dairenin dönüşümü ile ilgili kazmayı vurup, betonu atıp, temeli atacağız. Bunu da buradan ilk kez sizlerle paylaşmış oluyorum." dedi.

“En büyük hayalim” olarak nitelendirdiği Yeni Tokat Projesi ile ilgili de bilgilendirme yapan Eroğlu, bu projede toplamda 10 bin konut ve iş yerinin olacağını, bölgenin sosyal alanlarla donatılacağını ve yaklaşık 25 bin kişi için yeni bir yaşam alanı oluşturulacağını kaydetti.