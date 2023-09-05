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        Tokat'ta 3 ayda 141 bin 608 araç denetlendi

        Tokat'ta haziran, temmuz ve ağustos aylarında 141 bin 608 araç denetlenirken eksiklikleri ve ihlalleri bulunan araç ve sürücülere 55 milyon lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 11:13 Güncelleme: 05.09.2023 - 11:13
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        Tokat'ta 3 ayda 141 bin 608 araç denetlendi
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        Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2023 yılının son üç ayında tüm il ve ilçelerde 141 bin 608 araç ve sürücü denetlendiği bildirildi.

        Ekipler, denetimlerde eksik ve ihlalleri olan 35 bin araç ile 11 sürücüye 55 milyon lira idari para cezası uyguladı.

        Denetimlerin, abartılı egzoz tabir edilen egzoz kullanan, gürültüye neden olan, kurullara aykırı plaka takan araçlar ile kask takmayan motosiklet sürücüleri üzerinde yoğunlaştırıldığı belirtildi.

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