Tokat'ta birinci sınıfa başlayan öğrencilere "rengarenk sınıf" sürprizi

Tasa, ilk kez okula başlayan öğrencilerini sınıfta balon, çiçek, meyve suyu ve keklerle karşıladı.

Öğrencilere sıcak bir ortam sunmak istediğini anlatan Tasa, "Uyum Haftası'nın güzel bir hafta olması nedeniyle böyle güzellikler ve hediyeler hazırlamaya çalışıyoruz. Çok mutlu oluyorum, hazırlarken ben de keyif alıyorum, heyecanlanıyorum. En az çocuklarım kadar ben de çok heyecanlıyım. Umarım başarılı, verimli, huzurlu, keyifli bir yıl geçiririz yavrularımızla." dedi.

Yunus Emre İlkokulu Müdürü Mustafa Özdemir ise renkli bir sınıf hazırladığı için Tasa'ya teşekkür etti.