Tokat'ta 1 kişinin ölü bulunmasına ilişkin 1 zanlı yakalandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişinin boş bina önünde ölü bulunmasına ilişkin bir zanlı gözaltına alındı.
Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi Subaşı Caddesi'ndeki yıkılan eski devlet hastanesinin bahçesinde daha önce kafeterya olarak kullanılan boş binanın önünde 34 yaşındaki Tuncar Erdoğar'ın ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlattı.
Polis, Erdoğar'ın arkadaşı C.Ş'yi (35) gözaltına aldı. Zanlı sağlık kontrolleri sonrası emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, otopside başında ve vücudunda yaralar olduğu tespit edilen Erdoğar'ın cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.