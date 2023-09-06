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        Tokat'ta 1 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde 1 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 16:04 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:28
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        Tokat'ta 1 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
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        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mimar Sinan Mahallesi Subaşı Caddesi'ndeki yıkılan eski devlet hastanesinin bahçesinde daha önce kafeterya olarak kullanılan boş binanın önünde dün 34 yaşındaki Tuncar Erdoğar'ın ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan arkadaşı C.Ş'nin (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        C.Ş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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