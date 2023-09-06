Tokat 'ta traktör kazasında yaralanan kişi öldü

Şehitler Mahallesi'nde ikamet eden Südüpak, tarlada çalıştığı sırada hareket eden traktörü durdurmaya çalışırken traktörün altında kaldı.

Üzerinden traktör ve römorku geçen Südüpak, ağır yaralı olarak ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrası Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Südüpak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.