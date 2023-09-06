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        Tokat 'ta traktör kazasında yaralanan kişi öldü

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen traktör kazasında yaralanan 81 yaşındaki Halil Südüpak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 22:11 Güncelleme: 06.09.2023 - 22:11
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        Tokat 'ta traktör kazasında yaralanan kişi öldü
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        Şehitler Mahallesi'nde ikamet eden Südüpak, tarlada çalıştığı sırada hareket eden traktörü durdurmaya çalışırken traktörün altında kaldı.

        Üzerinden traktör ve römorku geçen Südüpak, ağır yaralı olarak ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrası Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Südüpak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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