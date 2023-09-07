Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta üç yıldır bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde çocuğa istismar suçundan gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 14:02 Güncelleme: 07.09.2023 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta üç yıldır bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, şüpheli O.K, çocuk yaştaki A.K'ye karşı yaklaşık 3 senedir zincirleme şekilde cinsel istismarda bulundu.

        Nitelikli cinsel istismar suçunu işlediği iddiasıyla Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli O.K. 27 Ağustos'ta gözaltına alındı.

        Beyanında üzerine atılı suçlamaları kabul eden O.K. sevk edildiği Erbaa Sulh Ceza Hakimliğince çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!

        Benzer Haberler

        9 yaşındaki çocuğa 3 yıldır cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı- Y...
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıldır cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı- Y...
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıldır cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıldır cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı
        Tokat 'ta traktör kazasında yaralanan kişi öldü
        Tokat 'ta traktör kazasında yaralanan kişi öldü
        Tokatlı iş insanları Tokat-İzmir arasında uçuş seferi istiyor
        Tokatlı iş insanları Tokat-İzmir arasında uçuş seferi istiyor
        Tokat'ta 1 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
        Tokat'ta 1 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
        Arkadaş cinayeti şüphelisi: Önce alkol şişesiyle sonra taşla kafasına vurdu...
        Arkadaş cinayeti şüphelisi: Önce alkol şişesiyle sonra taşla kafasına vurdu...