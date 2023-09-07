Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta traktör kazasında ölen kişi defnedildi

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde traktör kazasında ölen kişi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 16:55 Güncelleme: 07.09.2023 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta traktör kazasında ölen kişi defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Halil Südüpak'ın cenazesi Yeşilyurt Merkez Yeni Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenazeye Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        İlçede dün hareket eden traktörü durdurmaya çalışırken traktörün altında kal​​​​​​​an Südüpak, ağır yaralı olarak ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılmış. Buradan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Südüpak, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        Kırklareli'ndeki selde can kaybı 6 oldu!
        Kırklareli'ndeki selde can kaybı 6 oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!
        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama

        Benzer Haberler

        CHP Yeşilyurt 14. ilçe kongresi yapıldı
        CHP Yeşilyurt 14. ilçe kongresi yapıldı
        Tokat'ta üç yıldır bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözalt...
        Tokat'ta üç yıldır bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözalt...
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıldır cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı- Y...
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıldır cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı- Y...
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıldır cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıldır cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı
        Tokat 'ta traktör kazasında yaralanan kişi öldü
        Tokat 'ta traktör kazasında yaralanan kişi öldü
        Tokatlı iş insanları Tokat-İzmir arasında uçuş seferi istiyor
        Tokatlı iş insanları Tokat-İzmir arasında uçuş seferi istiyor