Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Almus Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı Paşa Karabulut oldu

        Tokat'ın Almus ilçesinde düzenlenen "4. Almus Kardeşlik ve Spor Festivali" bünyesinde düzenlenen karakucak güreşlerinde başpehlivanlığı Paşa Karabulut kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 21:58 Güncelleme: 07.09.2023 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almus Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı Paşa Karabulut oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziosmanpaşa Üniversitesi Almus Meslek Yüksekokulu sahasında düzenlenen Almus Karakucak Güreşleri'nde 58'i başpehlivan 526 sporcu ter döktü.

        Final güreşinde Serhat Elvan'ı mağlup eden Paşa Karabulut başpehlivan oldu.

        Ağalık ihalesini ise iş insanı Ahmet Akcan, yapılan açık artırma sonucunda 360 bin lira ile kazandı.

        Derece yapanlara ödüllerini, Eski Devlet Bakanı Metin Gürdere, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Vali Yardımcısı ve Almus Kaymakam Vekili Osman Sarı ve Almus Belediye Başkanı Bekir Özer verdi.

        Milletvekilli Mustafa Arslan programda yaptığı konuşmada, "Almus'ta er meydanındayız. Bu yıl yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonası, Hüseyin Akbaş'ın memleketinde yapılıyor. 6 defa dünya şampiyonu olan merhum Hüseyin Akbaş'ın memleketinde güzel güreşler yapılıyor. Tokat'ta karakucak güreşlerinin gelişmesi için ciddi yatırımlar yaptık. Tokat'ta 1500'ü aşkın lisanslı güreşçimiz var. Bu festivalde emeği geçenlere teşekkür ediyor ve pehlivanlara başarılar diliyorum." dedi.

        Belediye Başkanı Bekir Özer ise "İlçemizde daha önceleri Vişne Festivali adı altında şenlikler yapılıyordu. Bu şenliklere 30 yıl kadar önce ara verilmişti. Almus Kaymakamlığı, belediyemiz ve Almus Doğa Sporları Derneği (ADOS) ve Gençlik Spor Müdürlüğümüzle koordineli olarak bu sene 4'üncüsü olmak üzeri bölgemizin büyük güreşlerinden birini düzenledik. Güreşlerimize 526 güreşçi katılım sağladı." diye konuştu.

        ADOS Başkanı Mehmet Mansur Aytaç da "Bu sene 4'üncüsünü organize ettiğimiz Almus Kardeşlik ve Spor Festivali'ne katılım geçen senelere göre bu sene daha fazla. Festivale katılan hemşehrilerimize ve dışarıdan gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        GPS çetesi çökertildi
        GPS çetesi çökertildi
        Sinop'ta acı olay!
        Sinop'ta acı olay!
        Sevim Çet'in annesinden çarpıcı sözler
        Sevim Çet'in annesinden çarpıcı sözler
        Galatasaray'ın 1959 öncesi itirazına ret!
        Galatasaray'ın 1959 öncesi itirazına ret!
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Erden Timur tek tek açıkladı!
        Erden Timur tek tek açıkladı!
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama

        Benzer Haberler

        Tokat'ta traktör kazasında ölen kişi defnedildi
        Tokat'ta traktör kazasında ölen kişi defnedildi
        CHP Yeşilyurt 14. ilçe kongresi yapıldı
        CHP Yeşilyurt 14. ilçe kongresi yapıldı
        Tokat'ta üç yıldır bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözalt...
        Tokat'ta üç yıldır bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözalt...
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıldır cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı- Y...
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıldır cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı- Y...
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıldır cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıldır cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı
        Tokat 'ta traktör kazasında yaralanan kişi öldü
        Tokat 'ta traktör kazasında yaralanan kişi öldü