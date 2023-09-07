Almus Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı Paşa Karabulut oldu Tokat'ın Almus ilçesinde düzenlenen "4. Almus Kardeşlik ve Spor Festivali" bünyesinde düzenlenen karakucak güreşlerinde başpehlivanlığı Paşa Karabulut kazandı.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Almus Meslek Yüksekokulu sahasında düzenlenen Almus Karakucak Güreşleri'nde 58'i başpehlivan 526 sporcu ter döktü.

Final güreşinde Serhat Elvan'ı mağlup eden Paşa Karabulut başpehlivan oldu.

Ağalık ihalesini ise iş insanı Ahmet Akcan, yapılan açık artırma sonucunda 360 bin lira ile kazandı.

Derece yapanlara ödüllerini, Eski Devlet Bakanı Metin Gürdere, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Vali Yardımcısı ve Almus Kaymakam Vekili Osman Sarı ve Almus Belediye Başkanı Bekir Özer verdi.

Milletvekilli Mustafa Arslan programda yaptığı konuşmada, "Almus'ta er meydanındayız. Bu yıl yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonası, Hüseyin Akbaş'ın memleketinde yapılıyor. 6 defa dünya şampiyonu olan merhum Hüseyin Akbaş'ın memleketinde güzel güreşler yapılıyor. Tokat'ta karakucak güreşlerinin gelişmesi için ciddi yatırımlar yaptık. Tokat'ta 1500'ü aşkın lisanslı güreşçimiz var. Bu festivalde emeği geçenlere teşekkür ediyor ve pehlivanlara başarılar diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Bekir Özer ise "İlçemizde daha önceleri Vişne Festivali adı altında şenlikler yapılıyordu. Bu şenliklere 30 yıl kadar önce ara verilmişti. Almus Kaymakamlığı, belediyemiz ve Almus Doğa Sporları Derneği (ADOS) ve Gençlik Spor Müdürlüğümüzle koordineli olarak bu sene 4'üncüsü olmak üzeri bölgemizin büyük güreşlerinden birini düzenledik. Güreşlerimize 526 güreşçi katılım sağladı." diye konuştu.

ADOS Başkanı Mehmet Mansur Aytaç da "Bu sene 4'üncüsünü organize ettiğimiz Almus Kardeşlik ve Spor Festivali'ne katılım geçen senelere göre bu sene daha fazla. Festivale katılan hemşehrilerimize ve dışarıdan gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.