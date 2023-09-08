Tokat'ta kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücüsü Hamza Çiftçi (35) yaralandı.
Giriş: 08.09.2023 - 20:04 Güncelleme: 08.09.2023 - 20:04
Çırdak Mahallesi girişinde virajı alamayan Çiftçi yönetimindeki motosiklet kanal duvarına çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları yaralı sürücüyü Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırdı.
Çiftçi daha sonra Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.