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        Tokat'ta kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücüsü Hamza Çiftçi (35) yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 20:04 Güncelleme: 08.09.2023 - 20:04
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        Tokat'ta kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Çırdak Mahallesi girişinde virajı alamayan Çiftçi yönetimindeki motosiklet kanal duvarına çarptı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları yaralı sürücüyü Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Çiftçi daha sonra Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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