Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat Belediyesi Ankara Mahallesi'ni imara açtı

        Tokat Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 14:07 Güncelleme: 12.09.2023 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat Belediyesi Ankara Mahallesi'ni imara açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tokat Kalesi alt bölgesinde Semerkant Mahallesi'ndeki 11,7 hektarlık alanda bulunan evlerin can veya mal kaybına yol açma riski taşıması sebebiyle riskli alan ilan edilmesinin ardından bölgedeki evlerin yıkılarak mahalle sakinlerinin taşınması için başlatılan süreçte bir adım daha atıldı.

        Semerkant, Kabe-i Mescid, Cami-i Kebir ve Erenler mahallelerini etkileyen Kaledibi Kentsel Risk Alanı, Bakanlar Kurulunca 2013'te afet riskli alan, Kaledibi riskli alanının dönüşümünü sağlamak amacıyla da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 5 Nisan 2021 tarihli bakanlık Oluruyla Ankara Mahallesi çevre yolu kenarında bulunan bölge, rezerv yapı alanı ilan edilmişti.

        Bu kapsamda kentsel dönüşüm sürecinde kullanılmak üzere yaklaşık 480 dönümlük alanda harita, imar planına esas jeolojik etüt çalışmaları yapıldı.

        Belediye Meclisinin 7 Eylül'de yapılan oturumunda da 1/5000 ölçekli nazım imar planı oy çokluğuyla onaylandı.

        Bu kararla bu bölgedeki kentsel dönüşüm sürecindeki planlama çalışması son aşamaya geldi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu!
        Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu!
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Çocuklarının önünde eşini katletmişti! Cinayeti anlattı!
        Çocuklarının önünde eşini katletmişti! Cinayeti anlattı!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Kayalar yuvarlandı! Taş ocağında heyelan meydana geldi
        Kayalar yuvarlandı! Taş ocağında heyelan meydana geldi
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Ev hapsindeyken kocasını bıçaklayıp üzerine tiner atmıştı! İşte istenen ceza!
        Ev hapsindeyken kocasını bıçaklayıp üzerine tiner atmıştı! İşte istenen ceza!
        Paniğe yol açan dikkatsizlik!
        Paniğe yol açan dikkatsizlik!
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        İşte 3500 yıllık üzüm çekirdeği!
        İşte 3500 yıllık üzüm çekirdeği!
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"

        Benzer Haberler

        Tokat'ta okulların güvenliğinin artırılmasına yönelik toplantı yapıldı
        Tokat'ta okulların güvenliğinin artırılmasına yönelik toplantı yapıldı
        Tokat Ticaret Borsası, makam aracı olarak Togg'u kullanacak
        Tokat Ticaret Borsası, makam aracı olarak Togg'u kullanacak
        Kanal Turhal Projesi'nin yapımı sürüyor
        Kanal Turhal Projesi'nin yapımı sürüyor
        Tokat'ta okulun ilk gününde öğrencileri Vali Hatipoğlu karşıladı
        Tokat'ta okulun ilk gününde öğrencileri Vali Hatipoğlu karşıladı
        Tokat'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Tokat'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Tokat'ta orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı
        Tokat'ta orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı