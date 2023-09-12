Tokat Belediyesi Ankara Mahallesi'ni imara açtı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tokat Kalesi alt bölgesinde Semerkant Mahallesi'ndeki 11,7 hektarlık alanda bulunan evlerin can veya mal kaybına yol açma riski taşıması sebebiyle riskli alan ilan edilmesinin ardından bölgedeki evlerin yıkılarak mahalle sakinlerinin taşınması için başlatılan süreçte bir adım daha atıldı.

Semerkant, Kabe-i Mescid, Cami-i Kebir ve Erenler mahallelerini etkileyen Kaledibi Kentsel Risk Alanı, Bakanlar Kurulunca 2013'te afet riskli alan, Kaledibi riskli alanının dönüşümünü sağlamak amacıyla da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 5 Nisan 2021 tarihli bakanlık Oluruyla Ankara Mahallesi çevre yolu kenarında bulunan bölge, rezerv yapı alanı ilan edilmişti.

Bu kapsamda kentsel dönüşüm sürecinde kullanılmak üzere yaklaşık 480 dönümlük alanda harita, imar planına esas jeolojik etüt çalışmaları yapıldı.

Belediye Meclisinin 7 Eylül'de yapılan oturumunda da 1/5000 ölçekli nazım imar planı oy çokluğuyla onaylandı.

Bu kararla bu bölgedeki kentsel dönüşüm sürecindeki planlama çalışması son aşamaya geldi.