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        Tokat'ta okulların güvenliğinin artırılmasına yönelik toplantı yapıldı

        Tokat'ta okullardaki güvenlik tedbirlerinin artırılmasına yönelik Vali Numan Hatipoğlu başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 14:15 Güncelleme: 12.09.2023 - 14:18
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        Tokat'ta okulların güvenliğinin artırılmasına yönelik toplantı yapıldı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi'nde Vali Hatipoğlu başkanlığında okulların güvenliği ve taşımalı eğitim konularında geniş katılımlı toplantı düzenlendi.

        Toplantıda, siber güvenlik konusunda koruyucu ve önleyici tedbirler, okul fiziki şartlarının engelli dostu hale getirilmesi, okul servis araçları ile okula gelen çocukların nöbetçi öğretmen ve idareciler tarafından iniş ve binişinde kontrol edilmesi konuları görüşüldü.

        Toplantıda ayrıca okul önlerinden seyyar satıcıların uzaklaştırılması, okul bina ve eklentilerinde kamera ve alarm sistemlerinin kurulması gibi Milli Eğitim Bakanlığının genelgesinde belirtilen hususlar da gündeme getirildi.

        Vali Hatipoğlu, toplumun geleceğini şekillendiren çocuklar için daha iyi bir yarın inşa etmeye çalıştıklarını belirtti.

        Toplantıya İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir ile okul idarecileri, öğretmenler, emniyet ve jandarma personeli ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

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