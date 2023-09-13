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        Tokat'ta 14 bin 680 makaron ele geçirildi

        Tokat'ta 14 bin 680 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 11:32 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:43
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        Tokat'ta 14 bin 680 makaron ele geçirildi
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        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezinde kaçak tütün imalatı yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramada 14 bin 680 dolu makaron, 25 kilogram kıyılmış tütün ve 495 bandrol ele geçirildi.

        Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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