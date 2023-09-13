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        Yeşilyurt'ta İlköğretim Haftası kutlandı

        Yeşilyurt ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 12:14 Güncelleme: 13.09.2023 - 12:29
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        Yeşilyurt'ta İlköğretim Haftası kutlandı
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        Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Yeşilyurt Milli Hakimiyet İlkokulu bahçesinde ise öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

        Program sonunda üst sınıf öğrencileri tarafından okula yeni başlayan öğrencilere hoş geldiniz çiçeği verildi

        Etkinliğe, Kaymakam Murathan Cebeci, Belediye Başkan Muhsin Yılmaz ile protokol üyeleri, öğrenci ve veliler katıldı.

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