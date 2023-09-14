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        Tokat'ta şüpheli cisim kontrollü olarak patlatıldı

        Tokat'ta kaldırımda bulunan şüpheli cisim, kontrollü olarak patlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 14:00 Güncelleme: 14.09.2023 - 14:02
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        Tokat'ta şüpheli cisim kontrollü olarak patlatıldı
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        Yeşilırmak Mahallesi'nde bulunan Toptancılar Sitesi'nde vatandaşlar, kaldırımda şüpheli bir cisim görünce 112'ye ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

        Bomba imha ekiplerince yapılan incelemenin ardından cismin patlatılmasına karar verildi. Etrafını araç lastikleriyle kapatarak etki alanının azaltılması ve çevrenin boşaltılmasının ardından cisim fünye ile patlatıldı.

        Konfeti patlatma düzeneği olduğu tahmin edilen cisim, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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