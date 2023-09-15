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        Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 00:28 Güncelleme: 15.09.2023 - 00:34
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        Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Vedat K. idaresindeki 34 LU 2113 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda akaryakıt istasyonundan çıkan Nuğman Akbulut'un kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

        Motosikletten düşen Akbulut'a, aynı yönde seyreden Yunus C. yönetimindeki 34 EZB 097 plakalı otomobil çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Akbulut, sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akbulut, buradaki müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

        Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarıyla görüntülendi.

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