Başçiftlik'te İlköğretim Haftası Kutlandı
TOKAT(AA ) - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başçiftlik İlkokulu bahçesinde devam etti.
Programda günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu, müzikli gösteriler ve halk oyunları gösterisi sunuldu.
Program sonunda ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine çeşitli hediyeler verildi.
Programa Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Divrik ile öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.