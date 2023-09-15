Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Başçiftlik'te İlköğretim Haftası Kutlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 14:20 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başçiftlik'te İlköğretim Haftası Kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOKAT(AA ) - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başçiftlik İlkokulu bahçesinde devam etti.

        Programda günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu, müzikli gösteriler ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

        Program sonunda ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine çeşitli hediyeler verildi.

        Programa Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Divrik ile öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        Özgür Özel adaylığını açıkladı
        Özgür Özel adaylığını açıkladı
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        "Hani gelecektin?"
        "Hani gelecektin?"
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Enkazdan 128 saat sonra çıkmıştı! O bebekten haber var!
        Enkazdan 128 saat sonra çıkmıştı! O bebekten haber var!
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        "Beni yemeğe çıkarın"
        "Beni yemeğe çıkarın"
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı

        Benzer Haberler

        Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        İKİ OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI; KAZA KAMERADA  
        İKİ OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI; KAZA KAMERADA  
        İki otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı; kaza kamerada
        İki otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı; kaza kamerada
        Tokat'ta iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Tokat'ta iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Tokat'ta şüpheli cisim kontrollü olarak patlatıldı
        Tokat'ta şüpheli cisim kontrollü olarak patlatıldı
        Bomba sanıldı, konfeti patlatma düzeneği çıktı
        Bomba sanıldı, konfeti patlatma düzeneği çıktı