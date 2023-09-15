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        Tokat'ta Hüseyin Akbaş Sulama Göleti'ne 2 bin yavru sazan bırakıldı

        Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında Hüseyin Akbaş Sulama Göleti'ne 20 bin yavru sazan bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 15:30 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:30
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        Tokat'ta Hüseyin Akbaş Sulama Göleti'ne 2 bin yavru sazan bırakıldı
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        Almus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gölede 20 bin yavru pullu sazan bırakıldı.

        Çevreli Belediye Başkanı Sadi Soysal, Tarım ve Orman Bakanlığının su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında Çatak Yaylası'nda bulunan Hüseyin Akbaş Sulama Göleti'ne yavru balık bırakmasından dolayı memnun olduklarını belirterek, "Beldemiz, ilçemiz ve ilimizden gelen misafirlerin gözde mekanlarından göletimiz, balıkların çoğalmasıyla amatör balıkçıların da uğrak yeri olacaktır. Bu da beldemizin ve yaylamızın popülaritesini artıracaktır. Beldemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Almus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de proje ile iç sulardaki küçük ölçekli balıkçılığı destekleyerek hane halkı gelirini artırmak, kırsalda yaşayanların ihtiyaçlarını karşılamak, olta balıkçılığının geliştirilmesine katkıda bulunmak, biyolojik çeşitliliğin korunması sağlanarak su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

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