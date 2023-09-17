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        Üniversiteli genç "akıllı baret"le iş kazalarının önüne geçmeyi hedefliyor

        DURSUN EKREM ER - Tokatlı üniversite öğrencisi Osman Rafet Okur, tasarladığı "akıllı baret" ile iş kazalarının önüne geçilmesini hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 11:18 Güncelleme: 17.09.2023 - 11:18
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        Üniversiteli genç "akıllı baret"le iş kazalarının önüne geçmeyi hedefliyor
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        DURSUN EKREM ER - Tokatlı üniversite öğrencisi Osman Rafet Okur, tasarladığı "akıllı baret" ile iş kazalarının önüne geçilmesini hedefliyor.

        Sinop Üniversitesi Türkeli Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı son sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Okur, maden ve inşaat sektöründe yaşanan iş kazaları ile afetlere müdahale eden ekiplerin yaşadığı sıkıntıları derslerde öğrendi.

        Yaşanan sorunları en aza indirmek amacıyla çalışma yapmaya karar veren Okur, "Akıllı Baret Projesi"ni hayata geçirdi.

        Okur'un hazırladığı yazılımı uyguladığı baret, ortamdaki ısı ve nem oranının yanı sıra kullanıcının sağlık durumu ile ilgili bilgileri kayıt altına alıyor.

        Ortamdaki verilerin normalin dışına çıkması halinde baret, kullanıcı ve işletme yetkililerinin uyarılmasını sağlıyor.

        Osman Rafet Okur, AA muhabirine, "akıllı baret"in çalışma prensibi hakkında bilgi verdi.

        Baretin takıldığı andan itibaren çalışanın bilgilerinin işverene ulaştığını, baretteki sistemin ortamın sıcaklığı, yüksekliği, riskleri, nemi, basıncı kayıt altına aldığını belirten Okur, "Bunun yanı sıra işçinin kan basıncı ve kandaki oksijen miktarı da gidiyor. İşveren hekimi de usta da olabilir, kim denetliyorsa onlara bu bilgi gidiyor." dedi.

        "Akıllı baret"te birçok sensör bulunduğunu anlatan Okur, şöyle devam etti:

        "Hareket, mesafe, metan gazı, yükseklik ve basınç sensörlerini ekledik. Ben size doğru baktığımda arkadan gelebilecek tehlikeleri göremiyorum. Arkamdan kamyon da iş makinesi de geçebilir. Bunu hem öterek hem ışıklı hem de dilerseniz ekran sayesinde bize gösteriyor. Tehlikenin bizden uzaklığı ne, ne kadar mesafede, ne taraftan geldiğini bildiriyor. İsterse ekran kapatılabiliyor, ışıkla da görebiliyoruz. Yukarı çıktığımızda yükseklik sensörü bunu algılıyor ve diyor ki 'Baret sahibi yükseğe çıkmış, tehlikeler değişebilir'. Örnek veriyorum, asansör boşluğu veya çevre boşlukları, yazılım, durumu algılıyor. Mesela arkamda kolon var, sonrasında hiçbir şeyin olmadığını algıladığında bize 'Arkanda boşluk var fazla ileri gitme' diyor."

        - Çalışanın gittiği yol da kayıt altına alınıyor

        Baretin, olası maden kazalarında işçinin yol haritasını kayıt altına almasından dolayı yer tespiti ve erken müdahalede de kolaylık sağlayacağını vurgulayan Okur, şunları kaydetti:

        "Ola ki madende kaldık, göçük oldu, konumunuzu baret anlık olarak iş yerine bildiriyor. GPS sistemi de çalışmadı diyelim. Kendi gittiği yolu hafızasına alıyor. İş yeri hekimi bilgisayarını açıp bilgilerime girdiğinde 'Osman Rafet Okur şuradan geçti, şuraya döndü' gibi her bir noktada gönderdiği veriler anlık olarak kalıyor. Bu da bizim hızlı şekilde müdahale etmemize yarıyor. Üzerindeki nabız sensörü sayesinde yaralının durumu, kalp atışlarını da bize bildirim gönderiyor."

        Okur, güneş enerjisi ile şarj olabilen "akıllı baret"e kamera ve mikrofon da eklenebildiğini, böylece anlık iletişim için de kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

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