Tokat'ta kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası jandarma ekiplerince bulundu
Tokat'ın Niksar ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Demir, jandarma ekiplerince bulundu.
Tokat’ın Niksar ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Demir, jandarma ekiplerince bulundu.
Direkli köyünde yaşayan Demir’in evde olmadığını fark eden yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando, asayiş ve dron ekipleri ile iz takip köpeği timinden oluşan 60 personel bölgeye sevk edildi.
Ekiplerce yapılan aramada Demir, köye 4 kilometre uzaklıkta bulundu.
Demir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.