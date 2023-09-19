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        Yeşilyurt'ta Gaziler Günü kutlandı

        19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Yeşilyurt ilçesinde kutlama programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 10:54 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:04
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        Yeşilyurt'ta Gaziler Günü kutlandı
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        19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Yeşilyurt ilçesinde kutlama programı gerçekleştirildi.

        Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk anıtına Kaymakam Vekili Murathan Cebeci ve Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşma, Yeşilyurt Şehit Yusuf Parlak Çok Programlı Anadolu Lisesi kimya öğretmeni Hatice Özkan Keskin tarafından yapıldı.

        Sinevizyon gösterimi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile şehit ve gaziler için dua edilmesinin ardından öğrenciler şiirler okudu.

        Cebeci ve Yılmaz, gazilere çeşitli hediyeler verdi.

        Programa İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Engin Şentaş, İlçe Emniyet Amiri Eren Aydoğmuş vatandaşlar katıldı.

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