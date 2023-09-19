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        Başçiftlik ilçesinde Gaziler Günü kutlandı

        Başçiftlik ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 11:31 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:12
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        Başçiftlik ilçesinde Gaziler Günü kutlandı
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        Başçiftlik ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

        15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gazi Şevki Kaya yaptı.

        Başçiftlik İlkokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu. Tören bitiminde Başçiftlik Kaymakam Vekili İsmail Altan Demirayak tarafından gazilere çiçek verildi.

        Törene, Başçiftlik Kaymakam Vekili İsmail Altan Demirayak, Belediye Başkanı Murat Tunçel, Garnizon Komutan Muharrem Er, gaziler, şehit yakınları, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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