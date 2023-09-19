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        Turhal'da Gaziler Günü kutlandı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 15:21 Güncelleme: 19.09.2023 - 15:42
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        Turhal'da Gaziler Günü kutlandı
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Vekili Mehmet Ali Akyüz, Belediye Başkan Yardımcısı Selim Kul, Muharip Gaziler Derneği Turhal Şube Başkanı Abdurrahman Ergin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Muharip Gaziler Derneği Turhal Şube Başkanı Abdurrahman Ergin, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Ergin, 19 Eylül'ün tüm gaziler için şeref günü olduğunu belirterek, "Gazilik ömür boyu taşınacak ve torunlarımıza aktarılabilecek bir şeref olmakla birlikte Cumhuriyet'imizin de temel taşıdır. Şehit ve gazi, toprağı vatan, insanı ulus yapan yüksek manevi değerlerdir." dedi.

        Törene Cumhuriyet Başsavcısı Lütfullah Topuk, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Burak Dügeroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Taştan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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