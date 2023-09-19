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        Tokat'ta devrilen traktördeki kişi öldü

        Tokat'ın Almus ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 17:14 Güncelleme: 19.09.2023 - 18:06
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        Tokat'ta devrilen traktördeki kişi öldü
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        Tokat'ın Almus ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Sürücüsü henüz öğrenilmeyen plakasız traktör, Teknecik köyü ile Çevreli beldesi arasında devrildi.

        Kazada, traktörde bulunan İbrahim Doğan (73) yaşamını yitirdi.

        Doğan'ın cesedi, incelemenin ardından Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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