Tokat'ta devrilen traktördeki kişi öldü
Tokat'ın Almus ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Giriş: 19.09.2023 - 17:14 Güncelleme: 19.09.2023 - 18:06
Tokat'ın Almus ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Sürücüsü henüz öğrenilmeyen plakasız traktör, Teknecik köyü ile Çevreli beldesi arasında devrildi.
Kazada, traktörde bulunan İbrahim Doğan (73) yaşamını yitirdi.
Doğan'ın cesedi, incelemenin ardından Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.