Erbaa Belediyesi bisiklet turu düzenledi

Erbaa Belediyesince, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Erbaa Bisiklet Severler Kulübü ve 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin desteğiyle bisiklet turu düzenledi.

Çamlık Korupark Millet Bahçesi'nden başlayan tur, yapım çalışmalarında sona yaklaşılan Park Vadi Millet Bahçesi 2'nci etapta sona erdi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, ilçede iki bisiklet istasyonu kurduklarını, isteyenlerin buradan bisiklet kiralama yapabileceklerini söyledi.

İmbat Deresi'nin kenarında yaptıkları projenin bisiklet yolu eksiğini gidermenin ilk önemli adımı olacağını anlatan Karagöl, "İmbat Park'ın eski halinden yeni haline dönüşümünün nasıl gerçekleştiğini göstermek adına o güzergahı kullandık. O bisiklet yolu projenin birinci etabı. Bunun daha karşı tarafları, ikinci etap kısmı var. Bir de oranın Park Vadi'ye bağlanma kısmı var. Bisiklet istasyonundan bisikleti alan bir kişi bisiklet yolundan çıkmadan Park Vadi'ye gelebilecek, amacımız bu." dedi.

Park Vadi 2'nci etapta voleybol ve basketbol sahaları, tenis kortu, çocuk oyun alanları ve sahil boyunca yürüyüş yolu yaptıklarını aktaran Karagöl, "İçinde sosyal donatı alanlarının da yer alacağı Park Vadi 2'nci etapta eski Erbaa evlerinin bulunduğu bir bölüm planlıyor, gelecekte suyu da aktif olarak kullanabileceğimiz araçlarla Park Vadi'yi geliştirip büyütmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.