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        Tokat'ta tüfekle vurularak yaralanan tilki korumaya alındı

        Tokat'ta silahla vurularak yaralanan tilki, tedavi ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 14:20 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:36
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        Tokat'ta tüfekle vurularak yaralanan tilki korumaya alındı
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        Tokat'ta silahla vurularak yaralanan tilki, tedavi ediliyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezine bağlı Çerçi köyü kırsalında vatandaşlar yaralı bir tilki olduğunu fark etti.

        İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timleri gönderildi.

        Tüfekle vurularak yaralandığını tespit edilen tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne götürülerek tedavi altına alındı.

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