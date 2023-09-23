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        Tokat'ta "Başçiftlik beyazı"nın hasadı başladı

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yetiştirilen tescilli beyaz patates "Başçiftlik beyazı"nın hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 15:32 Güncelleme: 23.09.2023 - 15:32
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        Tokat'ta "Başçiftlik beyazı"nın hasadı başladı
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yetiştirilen tescilli beyaz patates "Başçiftlik beyazı"nın hasadına başlandı.

        Bölge insanının geçim kaynaklarının başında yer alan beyaz patates, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünce 2016'da tescillenerek "Başçiftlik beyazı" ismini almıştı.

        İlçe genelinde yaklaşık 500 dönüm alanda mayıs ayının ortalarında ekimi yapılan patates, eylül ayının sonlarında ise hasat ediliyor. İlçede bu yıl dönüm başına verimin 1 tonun üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

        İlçede çiftçilik yapan Nesimi Demir, 80 yaşında olduğunu, 60 yıldır da çiftçilik yaptığını dile getirerek, "Hep Başçiftlik beyazı ekerim, başka ürün ekmem. Hayvansal gübre kullanıyorum. Bu seneki patatesin toptan kilogramı da 20 lira." dedi.

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