Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat Emniyet Müdürlüğünden moral etkinliği

        Tokat Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit yakınları ve gazi aileleri ile emekli emniyet personelinin katılımıyla eğlence etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 15:34 Güncelleme: 23.09.2023 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat Emniyet Müdürlüğünden moral etkinliği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit yakınları ve gazi aileleri ile emekli emniyet personelinin katılımıyla eğlence etkinliği düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Uzunburun Tesisleri'nde personele aidiyet duygusunu hissettirmek, şehit ve gazi ailelerini yalnız bırakmamak, emekli personelin unutulmadığını göstermek, polis-vatandaş ilişkisini sıcak tutmak amacıyla çeşitli etkinliklerin bulunduğu program gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, gazetecilere, programın düzenlenmesinde katkısı olan Valilik başta olmak üzere Belediye ve kamu kurumlarına teşekkür etti.

        Programla zor şartlarda çalışan personelin moral ve motivasyonunu artırmak, aileleri ile güzel bir gün geçirmelerini sağlamak istediklerini dile getiren Armağan, şehit aileleri ve gazilerle de bir arada olmayı amaçladıklarını vurguladı.

        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun da katıldığı program, müzik dinletisi ile son buldu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Filenin Sultanları 2024 vizesini aldı!
        Filenin Sultanları 2024 vizesini aldı!
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Sokak köpeğinin başına talih kuşu kondu
        Sokak köpeğinin başına talih kuşu kondu
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
        1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        Uzun süreli Covid geçirenler dikkat!
        Uzun süreli Covid geçirenler dikkat!
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Deniz Seki'nin acı günü
        Deniz Seki'nin acı günü
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Tokat'ta "Başçiftlik beyazı"nın hasadı başladı
        Tokat'ta "Başçiftlik beyazı"nın hasadı başladı
        2 otomobilin çarptığı motosikletli Nuğman, 9 gün sonra öldü
        2 otomobilin çarptığı motosikletli Nuğman, 9 gün sonra öldü
        Polislerin pikniğinde halat çekme ve çuval yarışması
        Polislerin pikniğinde halat çekme ve çuval yarışması
        Tokat'ta devrilen traktörün sürücü hayatını kaybetti
        Tokat'ta devrilen traktörün sürücü hayatını kaybetti
        Av tüfeğiyle vurulan tilki, tedaviye alındı
        Av tüfeğiyle vurulan tilki, tedaviye alındı
        Tokat'ta tüfekle vurularak yaralanan tilki korumaya alındı
        Tokat'ta tüfekle vurularak yaralanan tilki korumaya alındı